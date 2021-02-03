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Украина

Зеленский раскрыл обстоятельства введения запрета «телеканалов Медведчука»

13:38 3 февраля 2021
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал указ о блокировке «телеканалов Медведчука» эффективным и законным ответом на угрозу национальной безопасности Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физических и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого», — написал Зеленский.

Президент уверен, что пропаганда должна получить жесткую реакцию гражданского общества.

«Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, по мнению известного журналиста, при введении запрета «телеканалов Медведчука» есть интересный нюанс, который не характерен для процессов, происходящих в украинской политике.

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