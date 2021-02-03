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Украина

Назван источник финансирования «телеканалов Медведчука»

13:12 3 февраля 2021
телеканалы

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, подконтрольные главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку, финансирует ООО «Торговый дом «Донские угли».

Предприятие ведет свою деятельность в оккупированном Луганске. Об этом «Украинской правде» сообщили информированные собеседники в СНБО и СБУ.

По информации издания, правоохранители установили, что средства предприятия «Торговый дом «Донские угли» частично направляются для финансирования телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Телеканалы осуществляют системную деятельность, направленную на реализацию выгодных России нарративов в контексте легализации военной агрессии на востоке Украины и легитимизации оккупации Крыма, а также на дискредитацию внутренней и внешней политики Украины», — говорится в сообщении.

В СБУ подозревают, что представители «Донских углей», «Торгового дома «Восточный Энерго-Альянс», а также так называемого «министерства доходов и сборов ЛНР» создали схему, по которой уголь, добытый на оккупированной части Луганщины, продается российским энергогенерирующим компаниям. А «налоги» уплачиваются в бюджет «ЛНР» для поддержания деятельности «республики».

В связи с этим, СБУ 2 февраля открыла уголовное производство по статье «Финансирование терроризма».

Напомним, президент Зеленский назвал «трудным решением» свой указ о блокировке «телеканалов Медведчука».

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