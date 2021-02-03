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Украина

В СНБО сослались на практику Порошенко относительно санкций против граждан Украины

13:00 3 февраля 2021
СНБО

Санкции в отношении народного депутата Украины Тараса Козака, введенные в действие указом президента Владимира Зеленского, в Совете национальной безопасности и обороны мотивировали «санкционным опытом, касающимся граждан Украины».

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на полученные изданием тезисы для членов СНБО.

В частности, в документе упоминается указ пятого президента Петра Порошенко от 28 апреля 2017 года, согласно которому под санкции попали 1228 человек, часть из которых — граждане Украины.

Так, среди последних упоминаются Бедняк Вячеслав Васильевич, руководитель общественных радикальных движений «Левый сектор» и «Днепр, вставай», Белоус Дина Владимировна, Бойченко Александр Борисович, Бондарец Оксана Владимировна.

Большинство внесенных в санкционные списки попали под ограничения за активность в структурах, действующих на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области. Вместе с тем отмечается, что в списке были и те, чья деятельность не указывалась.

Ограничительные меры были такими же, как и в случае с Тарасом Казаком — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

В документе подчеркивалось, что формулировки статей закона о санкциях довольно широкие, и что он позволяет вводить санкции и против граждан Украины, если таковые являются субъектами, осуществляющими террористическую деятельность, или же они принадлежат к кругу субъектов, создающих угрозы национальным интересам, национальной безопасности, способствуют террористической деятельности и тому подобное.

Напомним, что сам Владимир Зеленский, комментируя введение санкций, заявил, что в Украине поддерживает свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором.

Изображение со странички СНБО в социальных сетях.

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