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Украина

Названа фамилия бойца, погибшего от пули снайпера на Донбассе

11:48 3 февраля 2021
Дмитрий Власенко

Побратимы назвали имя погибшего пули снайпера ВС РФ на Донбассе во вторник, 2 февраля, бойца ВСУ — старший матрос Дмитрий Власенко.

Как сообщают в 503 отдельном батальоне морской пехоты, боец получил смертельное ранение около Шумов.

«Побратимы и медики оказали воину всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть — ранение оказалось несовместимым с жизнью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в батальоне более трех лет. У 38-летнего морпеха дома, в Николаевской области, остались родители.

Напомним, что в конце января этого года на Донбассе от пули снайпера противника погиб боец 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич.

Фото со странички 503-го отдельного батальона морской пехоты в соцсетях.

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