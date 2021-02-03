Зеленский прокомментировал запрет «телеканалов Медведчука»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «трудным решением» свой указ о блокировке «телеканалом Медведчука».

«Санкции — трудное решение, — пишет Зеленский в микроблоге в Twitter. - Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и ее евроатлантическую интеграцию. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности».

Напомним, что журналист Денис Бигус назвал более удивительным чем сами санкции, тот факт, что до принятия решения об их введении, не произошла «утечка» этой информации.

Фото со странички Владимира Зеленского в соцсетях.

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