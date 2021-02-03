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Украина

Коломойского обязали выплатить миллион фунтов стерлингов "ПриватБанку"

10:49 3 февраля 2021
Судейский молоток

Суд в Великобритании обязал бывших владельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить финансовому учреждению один миллион фунтов стерлингов.

Как сообщают в «ПриватБанке», средства «по дополнительному платежу в счет возмещения расходов банка» должны быть выплачены до 15 марта 2021 года. Отмечается, что общая сумма выплаченных средств банку ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов.

В банке напоминают, что 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса выдал судебный приказ о всемирном арест активов бывших владельцев финучреждения, а также шести компаний, которые, «как заявляется, находятся в их собственности или контролируются ими».

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вместе с шестью корпоративными ответчиками подали ходатайство об обжаловании решения об аресте и юрисдикции английского суда рассматривать иски «ПриватБанка».

«Эти ходатайства были удовлетворены в суде первой инстанции 4 декабря 2018 года и полностью отменены решением Апелляционного суда от 15 октября 2019 года,. Тогда было подтверждено, что иск банка о мошенничестве в размере 1,9 млрд долларов плюс проценты против бывших владельцев и других может рассматриваться английским судом», — напомнили в банке.

В «ПриватБанке» подчеркнули, что рассчитывают взыскать с экс-владельцев порядка 3,75 млрд долларов включая расходы.

Напомним, что Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в краже миллиардов в «ПриватБанке» и отмывании украденного в Америке, а сам олигарх заявил, что все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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