Украинцев будут прививать от коронавируса разными вакцинами: Ляшко назвал какими

Вакцинация украинцев от коронавируса начнется в феврале после поступления в страну первых 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Медик также добавил, что позже Украина может еще дополнительно обращаться к COVAX и получать Pfizer. Но это уже будет следующая поставка — в середине апреля.

По словам Ляшко, 117 тысяч доз вакцины пойдут на вакцинацию медицинских работников, а также других работников учреждений здравоохранения, больниц, где лечат больных с COVID.

Следующий этап — это работники экстренной медицинской помощи — диспетчеры и бригады, которые выезжают на вызовы больных с COVID.

Ляшко также уточнил, что вторую партию COVID-вакцин производителя AstraZeneca Украина ожидает до конца второго квартала. Партия будет от 2,5 до почти 4 миллионов доз.

Ляшко категорически отверг возможность поставки в Украину российской вакцины «Спутник V», даже в случае прохождении всех стадий испытаний и официальной регистрации в мире.

Главный санврач рассказал о трех путях записи на прививку. Первый путь — на сайте COVID-19, на котором появится кнопочка — «записаться на прививку». Там будет небольшое количество вопросов, где автомат отнесет претендента в определенную группу и назначит когда и на какую дату предусмотрена вакцинация.

Второй путь — непосредственно зайти в электронную очередь своей медицинской информационной системы, которой пользуется закрепленный за человеком семейный врач.

Третья возможность — позвонить на «горячую линию» 0−800−60−20−19. Тогда все действия на сайте COVID-19 за человека сделает оператор, а претенденту придет смс-сообщение с местом и датой, когда будет проведена прививка.

Напомним, по состоянию на 2 февраля в Украине лабораторно подтверждено 1 223 879 случаев COVID-19, из них за сутки — 2 394.





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