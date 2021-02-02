Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей до апреля

Обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко снова оставили под стражей.



Шевченковский районный суд Киева продлил меру Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, до 2 апреля, передает УНН.



Таким образом суд отреагировал на ходатайство прокурора.



Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил прошение защиты ветерана о смене для него меры пресечения на домашний арест, несмотря на проблемы со здоровьем. Антоненко нуждается в квалифицированной стоматологической и кардиологической помощи.



Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019-го глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых. Следствие подозревает троих — врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Дугарь в мае 2020 избрана мера пресечения в виде залога в размере 168 тысяч гривен. В августе 2020 Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Андрей Антоненко остается в СИЗО.

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