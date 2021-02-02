Срыва режима тишины на Донбассе нет: в ТКГ отреагировали на очередную гибель бойца ВСУ

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Алексей Арестович заявил, что нарушения режимы тишины не свидетельствуют о его срыве. Об этом он сказал заявил в эфире Радио Свобода.

«Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов. Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели, и можно было констатировать, что все международные механизмы по возврату сторон к соблюдению режима не подействовали — вот тогда лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван. А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени», — считает Арестович.

Напоминаем, на Донбассе погиб еще один украинский воин.

Фото: Минобороны Украины

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