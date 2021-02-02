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Украина

На генпрокурора Венедиктову завели дело из-за наручных часов

17:34 2 февраля 2021
Ирина Венедиктова

Суд обязал ГБР открыть производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой по статье о незаконном использовании товарных знаков. Об этом основатель организации StateWatch Александр Леменов сообщил в своем Facebook.

«Венедиктова пришла на одно из заседаний в часах Hublot, которые забыла задекларировать в последние отчетные годы. Хотя мы обратили внимание, что в 2016-м часы за более чем 10 000 евро все же были в декларациях. Затем она о них забыла официально, но по факту носила на руке», — утверждает Александр Леменов.

По его словам, Ведедиктова «оформила» себе документ, подтверждающий статус подделки дорогих швейцарских часов, — это произошло после после попытки активиста Сергея Стерненко обвинить ее в недостоверном декларировании.

«Мы подготовили заявление в суд. И служитель Фемиды вынес решение в нашу пользу, обязав следователей ГБР открыть производство», — написал Леменов.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Венедиктова не стала доплачивать за проживание на госдаче.

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