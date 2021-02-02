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Украина

Янукович рассекретил свой адрес в Ростове-на-Дону: зачем он это сделал

15:29 2 февраля 2021
Виктор Янукович

Бывший президент Украины Виктор Янукович, проходящий сразу по нескольким делам о госизмене, сообщил адрес, по которому он проживает после бегства в Россию. Он сказал, что туда могут прибыть украинские правоохранители, чтобы он дал показания по делу Майдана, об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Янукович утверждает, что ГБР не вручило ему подозрение в государственной измене за заключение Харьковских соглашений. Экс-президент просит следователей о встрече на территории РФ, однако, по его словам, седьмой год не может ее добиться. В заявлении указан адрес проживания Януковича.

Ранее сообщалось, что бывший украинский нардеп поделился, как Янукович звал его на борьбу против «всех темных сил зла».

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