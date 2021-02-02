Гордон решился опубликовать «запрещенное» интервью с Кернесом

Основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон опубликовал интервью с уже покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Интервью было записано осенью 2013 года, но ранее не публиковалось. После 40 дней с момента смерти харьковского мэра, Гордон решил показать запись, отметив, что во время беседы Кернес был очень откровенен.

По его словам, теперь очень многое сказанное Кернесом 7 лет назад звучит по-другому.

В интервью Гордону тогдашний мэр Харькова рассказал, что не огорчился, когда по сети стал гулять предвыборный ролик Михаила Добкина, съемками которого руководил Кернес.

Фразы из этого ролика «Немножко текст по-дебильному написан», «Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст», «Давай по новой, Миша, все х… йня», «Ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица?» впоследствии стали мемами.

Кернес признал, что увидел ролик раньше Добкина и сказал своему коллеге: «Знаешь, как политика начинается? Со скандала. Вот скандал наступил».

В то время Кернес занимал должность секретаря Харьковского горсовета. Он руководил процессом съемки и делал Добкину подсказки.

Он считал, что в видео не было «ничего запрещенного». Оба — и Добкин, и Кернес, только начинали свой путь в политике. Став более опытным руководителем, Кернес не отказался от своих «крылатых» фраз.

«Этот ролик — пример классики жанра. Ничего в нем нет крамольного или запрещенного. Другое дело, что сегодня и Михаил Маркович, и Геннадий Адольфович самостоятельно могут ответить на любые вопросы, без клеенной, извините, темы. Было ли смятение? Наоборот! Мы продолжаем в этом направлении работать: „умножу на ноль“ и так далее. В этом вопросе нам палец в рот не клади», — сказал Кернес.

Напомним, Геннадий Кернес был мэром Харькова в 2010—2020 годах. Осенью 2020 он выиграл местные выборы, но так и не принял присягу. Умер Кернес ночь на 17 декабря в берлинской клинике «Шарите» от последствий коронавирусной инфекции.

Фото Instagram/gordondmytro

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter