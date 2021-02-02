Зеленский помянул Кузьму Скрябина

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину гибели артиста Андрея «Кузьмы» Скрябина, 2 февраля, помянул его в соцсети. Пост размещен в Instagram главы государства.

«Вечная память, Кузьма!» — написал Владимир Зеленский.

Пост собрал много комментариев — фолловеры тепло отзываются об артисте, погибшем в 2015 году: «Человек, который всегда говорил правду! Искренний, добрый и талантливый! Вечная память!», «Навсегда в наших сердцах», «Помним, любим, скорбим».

При этом один из подписчиков спросил: «А расследование когда прикажешь нормальное провести по поводу его гибели?«

Ранее певец Михайло Хома (DZIDZIO) рассказал о том, как ему однажды ночью неожиданно позвонил Кузьма Скрябин. А недавно начались съемки фильма по книге Кузьмы.

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