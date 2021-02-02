Одной из категорий украинцев готовят повышение пенсий до 30 тыс. грн

Раде рекомендуют принять проект закона, согласно которому максимальные пенсии чернобыльцам могут повысить до 30 тысяч гривен.

Как сообщает «Главком», Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики поддержал законопроект, согласно которому дополнительная пенсия за ущерб здоровью и компенсация семьям по утере кормильца «выплачивается полностью независимо от зарплаты, пенсии и другого дохода».

Отмечается, что на данный момент максимальная пенсия для составляет 17 тысяч 690 гривен (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан). Также сообщается, что согласно законодательству, сумма должна составлять 5 размеров минимальной зарплаты (то есть 30 тысяч гривен).

Повысить выплаты планируют участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с катастрофой. А также гражданам, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий, в результате чего получили инвалидность.

Ранее в Кабмине не исключали, что еще в 2021 году парламент утвердит подготовленный проект закона о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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