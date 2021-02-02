Украина ввела санкции против Никарагуа из-за Крыма

Верховная Рада на утреннем заседании 2 февраля проголосовала за введение секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к Республике Никарагуа. Зеленые кнопки «за» нажали 322 народных депутата, сообщает сайт парламента.

Санкции введены сроком на пять лет, инициатором выступил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, летом 2019 года правительство Никарагуа санкционировало открытие так называемого «почетного консульства Никарагуа» в аннексированном Россией Крыму, с тех пор не реагировало на обращения МИД Украины. Более того, 3 августа 2020 года президент Никарагуа Даниэль Ортега назначил так называемым «почетным консулом Никарагуа в Республике Крым» Олега Белавенцева, который Святошинским районным судом города Киева был приговорен к лишению свободы на 13 лет по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины одобрил пакет дополнительных санкций в отношении некоторых авиационных перевозчиков Российской Федерации, нарушающих воздушное пространство нашего государства.

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