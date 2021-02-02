27.95 / 28.14 33.61 / 34.00
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина ввела санкции против Никарагуа из-за Крыма

12:30 2 февраля 2021
Флаг Никарагуа

Верховная Рада на утреннем заседании 2 февраля проголосовала за введение секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к Республике Никарагуа. Зеленые кнопки «за» нажали 322 народных депутата, сообщает сайт парламента.

Санкции введены сроком на пять лет, инициатором выступил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, летом 2019 года правительство Никарагуа санкционировало открытие так называемого «почетного консульства Никарагуа» в аннексированном Россией Крыму, с тех пор не реагировало на обращения МИД Украины. Более того, 3 августа 2020 года президент Никарагуа Даниэль Ортега назначил так называемым «почетным консулом Никарагуа в Республике Крым» Олега Белавенцева, который Святошинским районным судом города Киева был приговорен к лишению свободы на 13 лет по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины одобрил пакет дополнительных санкций в отношении некоторых авиационных перевозчиков Российской Федерации, нарушающих воздушное пространство нашего государства.

179

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Пожар в «Эпицентре»

Ударил охранника топором: выяснились подробности поджога первомайского «Эпицентра»

Анна Корсун

«Меня очень бесит»: MARUV рассказала, как к ней надо обращаться

Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко оказалась в раю после замужества

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер