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Украина

Украинцам готовят адаптивный карантин

11:18 2 февраля 2021
Карантин

Минздрав планирует предложить Кабинету Министров в ближайшее время перейти к адаптивному карантину, ведь по текущему уровню заболеваемости в стране нет ни одной административной территориальной зоны, которая могла бы быть отнесена к «красной» пандемической зоне. Об этом на брифинге заявил министр Максим Степанов.

«Относительно возвращения к обычной жизни. Согласно нашей стратегии мы хотим перейти к адаптивному карантину. Мы сделали расчеты и соответственно в ближайшее время вынесем на заседание Кабинета Министров это постановление», — сказал Степанов.

Также он констатировал, что за неделю в Украине были обнаружены 27150 случаев заболевания COVID-19, а в больницах по данным на 1 февраля находились 18,5 тысячи человек. По словам Степанова, такой же уровень заболеваемости в стране наблюдался в начале декабря 2020 года, тогда как количество госпитализированных с осложнениями несколько сократилось.

Напомним, в конце 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал намерение вернуться к делению страны на карантинные зоны в зависимости от показателей заболеваемости COVID-19.

Вакцинацию же в нашей стране планируют начать не ранее второй половины февраля 2021 года, и массовой она не будет.

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