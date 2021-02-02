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Украина

Называвший Зеленского «ватником» Арестович обрушился на его критиков с оскорблениями

9:32 2 февраля 2021
Алексей Арестович

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу, внештатный советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович назвал критиков президента Украины Владимира Зеленского «дятлами» и «помойными крысами».

«Дятлы, которые сегодня кричат, что „Зеленский неправильно хочет в НАТО“. Вы уже забыли, как вчера кричали, что он — „ватник и хочет в РФ“? Крысы помойные», — такой пост появился на страничке Алексея Арестовича в социальных сетях после интервью Владимира Зеленского. В интервью он, в частности, задал вопрос президенту США Джо Байдену от том, почему Украина до сих пор не в НАТО, что вызвало достаточно бурную реакцию в Украине.

Тем временем «Цензор. нет» напоминает, что в свое время Арестович достаточно критически высказывался в адрес Владимира Зеленского, отмечая, что тот «исходит из мира представлений обычного криворожского ватника с его кругозором». Издание приводит скрин поста Арестовича, датированный августом 2019 года.

Также в своем интервью американскому массмедиа Владимир Зеленский заявил, что не допустил бы оккупации Россией Крыма, если бы был в то время президентом. А экс-«слуга народа» Гео Лерос напомнил, Зеленскому, что в 2014 году в Украине шла война, и что нынешний глава государства в то время «умирал в России на съемках фильма «8 первых свиданий».

Фото Алексея Арестовича из социальных сетей.

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