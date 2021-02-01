Чубаров обвинил Кравчука в попытке "запутать украинцев"

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал идею первого президента Украины Леонида Кравчука о необходимости вынесения на референдум вопроса о Крыме и Донбассе.

«Чтобы запутать украинцев, изворачиваются в мотивациях. Мол, как народ подтвердит на референдуме, что он за целостную независимую Украину с возвращением ей уже оккупированных территорий, вот тогда государство и разработает способ возврата (Крыма. — Авт)», — написал нардеп в Facebook.

По его словам, «особенно мерзко» слышать такие рассуждения от политиков, уполномоченных государством вести переговоры с представителями страны-агрессора.

Чубаров обратил внимание еще и на то обстоятельство, что Кравчук озвучил свою идею в момент, когда в Москве поняли — надо либо уходить из Крыма, или заставить Киев согласиться на «добровольную» потерю части своей территории.

«Вот здесь снова и пригодился Леонид Макарович», — констатировал глава Меджлиса, напомнив, что полуостров был и остается неотъемлемой частью территории украинского государства.

Напомним, ранее идею Кравчука отверг и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.



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