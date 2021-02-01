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Украина

Зеленского упрекнули в лицемерии после громкого заявления о Крыме

20:32 1 февраля 2021
Кадр из фильма

Внефракционный нардеп Гео Лерос раскритиковал президента Владимира Зеленского за его заявление об аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Тот в интервью Axios заявил, что если бы тогда был президентом, он и его команда «все бы умерли в Крыму», но не пустили бы туда «зеленых человечков».

В своем Facebook Лерос напомнил, что когда в 2014 году в Украине шла война, «Зеленский умирал в России на съёмках фильма «8 первых свиданий».

Ранее Лерос заявил, что в день своего рождения президент Владимир Зеленский подтвердил приближенным, что окончательно решил баллотироваться на второй президентский срок.

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