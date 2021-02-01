СБУ заподозрила Нескоромного в работе на спецслужбы России

Правоохранители изучают возможные связи со спецслужбами РФ бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, подозреваемого в организации заказного убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без российского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора», — заявил глава СБУ Иван Баканов в ходе выступления на закрытом совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

По словам Баканова, заказное убийство Андрея Наумова организовывалось из-за его профессиональной деятельности — он не позволял преступной группе назначить своих людей на должности в ведомстве.

«Предатель в наших рядах — это, безусловно, неприятный факт. Но задержание его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ. На строительство новой — эффективной и действенной — спецслужбы», — отметил Иван Баканов.

Напомним, полковник СБУ Юрий Расюк на закрытом заседании суда дал показания, кто заказал покушение на убийство генерала Андрея Наумова.

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