27.98 / 28.18 33.73 / 34.12
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

СБУ заподозрила Нескоромного в работе на спецслужбы России

19:48 1 февраля 2021
Иван Баканов

Правоохранители изучают возможные связи со спецслужбами РФ бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, подозреваемого в организации заказного убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без российского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора», — заявил глава СБУ Иван Баканов в ходе выступления на закрытом совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

По словам Баканова, заказное убийство Андрея Наумова организовывалось из-за его профессиональной деятельности — он не позволял преступной группе назначить своих людей на должности в ведомстве.

«Предатель в наших рядах — это, безусловно, неприятный факт. Но задержание его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ. На строительство новой — эффективной и действенной — спецслужбы», — отметил Иван Баканов.

Напомним, полковник СБУ Юрий Расюк на закрытом заседании суда дал показания, кто заказал покушение на убийство генерала Андрея Наумова.

140

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко оказалась в раю после замужества

Леся Никитюк

Леся Кардашьяновна: Никитюк в бикини впечатлила пышными формами

Анна Корсун

«Меня очень бесит»: MARUV рассказала, как к ней надо обращаться

волочкова

Решила начать новый период в жизни: одинокая Волочкова призналась, что носит парик

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер