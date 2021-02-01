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Украина

Боевиков заподозрили в похищении бойца ВСУ на Донбассе

18:41 1 февраля 2021
Боец ВСУ

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) пропал украинский военнослужащий. Это произошло во время его дежурства. Согласно информации военных в Facebook, исчезновение бойца заметили еще вечером 28 января во время проверки личного состава, однако его поиски оказались безрезультатным.

В последний раз его видели, когда он заступал на дежурство на одном из взводных опорных пунктов. Выданные бойцу оружие и патроны остались на месте несения службы.

По имеющейся у военных информации, боец, имя которого не называется, находится на оккупированной территории, причем оказался там не по своей воле.

Тем временем сепаратистские СМИ сообщили, что 28 января на оккупированную боевиками группировки «ДНР» территорию якобы перешел военнослужащий первой танковой бригады ВСУ Анатолий Тараненко.

Напомним, ранее в сеть попали уникальные фото донецкой тюрьмы «Изоляция», где в т. ч. содержатся пленные украинские военные.

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