В СБУ назвали контролируемые Россией телеграм-каналы

В СБУ заявили о разоблачении агентурной сети, созданной спецслужбой России — через ряд Telegram-каналов дестабилизировалась ситуация в нашей стране.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о каналах «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Черный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

«В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ», — отметили в украинской спецслужбе и добавили, что на представителей страны-агрессора работали жители Харькова и Одессы, активисты так называемой «русской весны».

Они сейчас «базируются» на территории подконтрольной России и непризнанной в мире «ПМР» — «Приднестровской Молдавской Республике» в Тирасполе.

Отмечается, что «главный менеджер» агентурной сети — один из организаторов массовых беспорядков во время одесского «Антимайдана», который в данный момент находится в розыске. Он лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов.

«Сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток уголовного производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины», — отметили в украинской спецслужбе и добавили, что получили материалы, которые могут свидетельствовать о причастности задержанной гражданки к сбору информации, составляющей государственную тайну, в интересах спецслужб РФ.

У нее изъят электронный носитель с персональными данными большого количества сотрудников правоохранительных органов, который был с ней во время отдыха в Доминиканской республике. «СБУ неоднократно получала данные об использовании этого региона для конспиративных встреч сотрудников спецслужбы РФ с агентурным аппаратом», — говорится в сообщении.

Ранее в СБУ сообщили о разоблачении в Одессе схемы незаконной переправки украинских моряков на территорию оккупированного Крыма.

Фото с сайта СБУ.

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