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Украина

Названы сроки поступления вакцин от ковида в Украину

11:16 1 февраля 2021
Коронавирус

Через две недели Украина получит первую партию вакцины против коронавируса и начнет вакцинацию украинцев.

Об этом во время брифинга в Минздраве заявил замминистра по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко и добавил, что препарат поступит в рамках глобальной инициативы COVAX «в рамках первой волны распределения».

«Уже подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцины производства компании Pfizer/BioNTech. Поставка начнется через две недели, то есть в середине февраля», — сообщил он и добавил, что в течение первого-второго квартала текущего года в страну поставят препарат производства AstraZeneca. Речь идет о 2.1 — 2,7 миллиона доз вакцины.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что 117 тысяч доз вакцины распределят между сотрудниками больниц, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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