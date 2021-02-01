Зеленский задал Байдену «простой вопрос» про НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский задал «простой вопрос» президенту США Джо Байдену о членстве нашей страны в Североатлантическом альянсе.

Так, в интервью «Axios», в частности, обсуждалась оккупация Россией украинского Крыма и районов Луганской и Донецкой областей, передает «Голос Америки».

Владимир Зеленский отметил, что хотел бы, чтобы чтобы Украина и США «вошли в новый этап и стали на новый путь» в сфере безопасности.

«…Продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и, в частности президент Байден, который хорошо знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации», — отметил президент Украины и добавил: «Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО … Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?»

Напомним, что во время недавнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным Джо Байден в очередной раз заявил о поддержке США территориальной целостности Украины.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после разговора лидеров двух стран заявил, что в «терминах России и США по ситуации в Украине есть серьезные разногласия, но стороны готовы к диалогу».

В офисе Зеленского разговор Байдена и Путина назвали «идеальным для интересов Украины».

Фото Владимира Зеленского из соцсетей.

124

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter