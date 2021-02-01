Кравчук выступил за украинский референдум по Крыму и Донбассу

После того, как Рада утвердила закон о референдумах, первый президент Украины Леонид Кравчук предложил, чтобы на народное голосование был поставлен вопрос о Крыме и Донбассе. Об этом политик заявил в эфире канала «Украина 24».

«Самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма… Возможно, нам нужно будет вынести (вопрос на референдум), чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», — предложил Кравчук. «Речь идет о мире и войне, жизни и смерти», — эмоционально настаивал он.

Первый президент настаивает, что с помощью референдума должна быть зафиксирована народная позиция по Крыму и Донбассу. «К сожалению, аннексия, война на Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному. Часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов… И народ не может сориентироваться», — констатирует Кравчук.

Напомним, голосование за закон о референдуме проходило сложно. Депутаты от «Слуги народа» согласились поддержать документ лишь после того, как им пригрозили исключением из фракции.

Законом установлено, что на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Он может касаться изменения территории Украины, но не может быть направлен на нарушение территориальной целостности государства.

Фото leonid-kravchuk.com.ua

210

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter