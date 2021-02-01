28.02 / 28.24 33.80 / 34.25
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кравчук выступил за украинский референдум по Крыму и Донбассу

8:48 1 февраля 2021
кравчук

После того, как Рада утвердила закон о референдумах, первый президент Украины Леонид Кравчук предложил, чтобы на народное голосование был поставлен вопрос о Крыме и Донбассе. Об этом политик заявил в эфире канала «Украина 24».

«Самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма… Возможно, нам нужно будет вынести (вопрос на референдум), чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», — предложил Кравчук. «Речь идет о мире и войне, жизни и смерти», — эмоционально настаивал он.

Первый президент настаивает, что с помощью референдума должна быть зафиксирована народная позиция по Крыму и Донбассу. «К сожалению, аннексия, война на Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному. Часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов… И народ не может сориентироваться», — констатирует Кравчук.

Напомним, голосование за закон о референдуме проходило сложно. Депутаты от «Слуги народа» согласились поддержать документ лишь после того, как им пригрозили исключением из фракции.

Законом установлено, что на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Он может касаться изменения территории Украины, но не может быть направлен на нарушение территориальной целостности государства.

Фото leonid-kravchuk.com.ua

210

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мозговая

Без Мендельсона и громких слов: Алена Мозговая рассказала, как шесть лет назад выходила беременная замуж

волочкова

Решила начать новый период в жизни: одинокая Волочкова призналась, что носит парик

алла-виктория киркорова

"Кисуля-Красотуля": Киркоров показал подросшую красавицу-дочь на зимней прогулке

Встреча Кристины с отцом

Расстраивает папу: стало известно, как живет родной брат Кристины Орбакайте

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер