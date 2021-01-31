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Украина

Официального подтверждения нет: в "ДНР" заявили о начале "вакцинации от COVID-19"

12:42 31 января 2021
вакцина

После визита в оккупированный Донецк российских пропагандистов, «власти» так называемой «ДНР» сообщили, что в «республике» начинается вакцинация от COVID российским препаратом «Спутник V».

Первая партия якобы уже прибыла в оккупированный Донецк, пишут сепаратистские СМИ.

Главарь «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что якобы уже доставлено несколько тысяч доз и поставки будут регулярными.

Списки на вакцинацию уже составили. Решили в первую очередь прививать медиков, учителей, соцработников, а также сотрудников «ведомств» и служб.

Россия официально пока не подтверждает поставки вакцины на оккупированный Донбасс. Российский фонд прямых инвестиций, который занимается поставками «Спутник V», заявил, что информации о передаче вакцины на Донбасс нет.

Напомним, в Украине вакцинация от коронавируса должна начаться в феврале. Президент Владимир Зеленский пообещал украинцам, что вакцина будет бесплатной.
Фото ria.ru/

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