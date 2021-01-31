Гололед и сильный ветер: какой будет погода в последний день января

В воскресенье, 31 января, погоду в Украине будут определять циклоны и атмосферные фронты, которые наблюдаются над всей Европой. О гололеде, порывистом ветре сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в воскресенье по всей территории страны периодически будет идти снег, на востоке, юге и Днепропетровщине — дождь или мокрый снег.

Температура воздуха днем ​​ожидается на уровне -3 … + 3. На востоке, юге и в Днепре теплее — до + 3 … + 7 градусов.

В Киеве 31 января осадки маловероятны. На дорогах будет гололедица. Днем ​​температура воздуха — 0 … -3 градуса.

В свою очередь, в Укргидрометцентре предупредили о сложных метеорологических явлениях 31 января и в начале следующей недели.

По данным синоптиков, 31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, будет наблюдаться гололедица. В большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях будет идти значительный снег. Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях — снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, сильный ветер до 20 метров в секунду.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, переменчивая погода продержится в Украине до 8 февраля. Период с 1 по 10 февраля ожидается самым холодным, но ежедневно температура будет повышаться в среднем на 1−2 градуса.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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