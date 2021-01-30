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Украина

Ждем возвращения домой: шестерых украинских моряков освободили из плена пиратов в Нигерии

20:27 30 января 2021
нападение пиратов на судно

Захваченные пиратами шестеро украинских моряков судна Stevia освобождены в Нигерии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Instagram.

«Сегодня были освобождены 6 украинских моряков — членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшее возвращение на родину», — написал президент.

Пока что они находятся в африканской стране, но вскоре должны отправиться в Украину.

О захвате судна с украинцами в составе экипажа стало известно 19 декабря. Тогда же в МИД рассказали, что судно, захваченное в Гвинейском заливе, принадлежит албанской компании. Из числа захваченных в плен моряков шестеро — граждан Украины и двое албанцы.

Напомним, в июле сообщалось о нападении пиратов на танкер Curacao Trader вблизи берегов Нигерии. На судне оказались шестеро украинцев. Кроме этого, в апреле у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно Tommi Ritscher, среди членов экипажа был один украинец.

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