Враг снова нарушил режим прекращения огня: террористы обстреляли бойцов ВСУ, есть раненые

В субботу, 30 января, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.

Оккупанты прицельно обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Новомихайловки. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке «Восток».

В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Бойцов оперативно доставили в госпиталь, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

ВСУ адекватно ответили на обстрел российских оккупантов.

В Трехсторонней контактной группе по Донбассу уточнили, что обстрел велся около 13:00 в районе Марьинки. Украинской стороной СЦКК был введен «режим тишины» и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

Напомним, в оперативном командовании «Восток» также сообщили о смерти 26-летнего бойца ВСУ Романа Дзюбенко. Мужчина был тяжело ранен в районе проведения ООС под Попасной в Луганской области. Сегодня он умер в больнице. У Дзюбенко остались жена и 6-месячный ребенок.

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