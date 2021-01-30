28.00 / 28.20 33.76 / 34.18
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Умер молодой боец, раненный снайпером на Донбассе: без отца остался грудной ребенок

15:19 30 января 2021
Свеча памяти

В больнице умер 26-летний боец ВСУ Роман Дзюбенко, который был тяжело ранен в районе проведения ООС под Попасной в Луганской области. Об этом сообщается на странице оперативного командования «Восток» Вооруженных сил Украины в Facebook.

Военные врачи несколько дней боролись за жизнь парня.

«К сожалению, сегодня перестало биться сердце защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером. Командование и личный состав командования „Восток“ Вооруженных сил Украины выражают глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Романа. Вечная память», — говорится в сообщении.

Роман был младшим сержантом 92-й ОМБР имени кошевого атамана Ивана Сирко. В ОМБР уточнили, что Дзюбенко получил сквозное пулевое ранение головы. У Дзюбенко остался грудной ребенок — мальчик родился в июле — и жена, с которой они недавно отметили годовщину свадьбы.

Как писали «ФАКТЫ», 21 января в зоне боевых действий на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб старший матрос Александр Отрепьев.

448

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Семен Слепаков

«Но можешь забить!» Галкин попытался образумить пожаловавшегося на травлю Слепакова

голос

Слезы Дорофеевой и признание Винника: самые яркие моменты второго эфира «Голосу країни-11»

дантес дорофеева

«Совсем стыд потерял»: обнаженные Дантес с Дорофеевой в ванне довели до брани Корогодского

Сретение

Сретение Господне: как отмечают праздник в разных странах

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер