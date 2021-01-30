К Украине приближается новый снежный циклон: синоптики предупредили об ухудшении погоды

В Украину придет циклон Olaf, который вызовет ухудшение погоды. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

«Напоминаем киевлянам, что сегодня опять будет идти снег! Облачные системы с юго-запада уже достигли столицы, и через несколько часов начнется снег! Такую погоду вызывает очередной циклон по имени Olaf», — сообщили в ведомстве.

В ГСЧС также предупредили об ухудшении погодных условий.

«1 февраля в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5−10 см), днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15−20 м/с. На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололед. (I уровень опасности, желтый). 30−31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, гололед (I уровень опасности, желтый). Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушения движения автотранспорта на отдельных участках дорог!» — говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в субботу синоптики прогнозируют ночью на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и Запорожской областях, днем по всей стране снег, на Закарпатье, в южных, восточных и большинстве центральных областей с дождем.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7−12 м/с, в восточных областях, Приазовье, днем и в Карпатах местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью 5−10 ° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в восточных областях и южной части ночью около 0°, днем 2−7°.

В Киеве 30 января ночью без осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Ветер будет порывистым, преимущественно юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью 6−8° мороза, днем 0−2° мороза.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, такая переменчивая погода продержится в Украине до 8 февраля. По его подсчетам, период с 1 по 10 февраля ожидается самым холодным, но ежедневно температура будет повышаться в среднем на 1−2 градуса.

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