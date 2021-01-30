Виват царю: дончан рассмешил "указ" Пушилина

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин 29 января утвердил своим «указом» описание «флага руководителя республики».

На официальном сайте опубликован следующий текст: «Флаг (штандарт) представляет собой квадратное полотнище из трех равновеликих полос черного, синего и красного цветов. В центре располагается двуглавый орел серебристого цвета с поднятыми крыльями. На груди орла в красном поле щита изображен архангел Михаил серебристого цвета с поднятым мечом. Полотнище окаймлено бахромой серебристого цвета».

А дальше — внимание! «На древке крепится скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством „главы ДНР“ и датами его пребывания в должности». Еще сказано, что «штандарт» будет находиться в служебном кабинете бывшего МММ-щика, а дубликат будет развеваться над зданием «администрации «главы ДНР».

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Дончане отреагировали на новость очень жестко. Вот несколько комментариев из местных пабликов.

«Виват царю. Да здравствуйте монархия»

«Помните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию? «Здравствуйте. Царь».

«Двуглавый орел? Дениска совсем спятил».

«На Колыму поедет со штандартом наш Пушок».

" Донецк — эпицентр «русского мира».

«Дениску — на вечное царство».

«Вот мы и соединились с Россией».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевик Гиркин (Стрелков) назвал Пушилина «крысой».

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