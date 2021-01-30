Создаст угрозу для суверенитета Украины: эксперт разоблачил новый сценарий России по Донбассу

Россия продолжает разрушать формат «Минских договоренностей». Так политолог Владимир Лупаций прокомментировал проведение в оккупированном Донецке форума «Русский Донбасс», на который прибыл целый десант российских пропагандистов и депутатов Госдумы РФ.

Лупаций также допустил, что несмотря на то, что проведение форума может также быть попыткой использовать оккупированные территории Украины во внутриполитической конкуренции в России, для Украины подобные действия страны-оккупанта могут еще больше осложнить дальнейшую реинтеграцию ныне неподконтрольных территорий.

«Все это свидетельствует о том, что Россия продолжает разрушать, условно говоря, формат Минских договоренностей. Второе: несмотря на то, что это может быть инструментальный шаг и попытка использовать оккупированные территории Донецкой и Луганской области во внутриполитической конкуренции в России, для Украины это очень негативный момент, потому что прежде всего ведет к изменению и переформатированию региональной идентичности. Россия пытается так изменить региональную идентичность и общественное мнение на неконтролируемых территориях, чтобы поднять цену реинтеграции, сделать неподъемной для Украины реинтеграцию этих территорий», — заявил эксперт.

По его словам, Россия в данной ситуации «играет на все варианты».

И если агрессору удастся на своих условиях навязать реинтеграцию Донбасса, то это приведет к дестабилизации и создаст угрозу для суверенитета Украины. Даже в том случае, если наша страна не пойдет на такое, Россия создаст для себя комплиментарный регион, то есть регион, который можно использовать по принципу выжатого лимона, отжать оттуда не только экономические активы, но и человеческий капитал.

«Все, что есть молодое, образованное, квалифицированное — выжимается», — пояснил Лупаций.

Как отметил политолог, Украина пока проигрывает в вопросе реинтеграции, прежде всего — в информационной сфере.

«Надо искать какие-то инновационные пути и на гибридную агрессию и ассимиляцию отвечать также гибридно, используя современные технологии. К сожалению, пока этого нет. Регион находится в ситуации информационной оккупации, причем это касается не только территории неподконтрольной, но и сильное значительное влияние пророссийского дискурса сохраняется и на подконтрольной территории», — объяснил политолог в эфире телеканала Украина 24.

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Фото Газета.Ру

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