Покушение на генерала Наумова: Расюк в суде сдал Нескоромного, — Бутусов

Полковник СБУ Юрий Расюк на закрытом заседании суда 29 января подтвердил, что заказчиком покушения на убийство генерала СБУ Андрея Наумова был полковник СБУ Дмитрий Нескоромный — бывший первый заместитель председателя СБУ, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией. Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор. Нет Юрий Бутусов.

По словам Расюка, он пошел на соглашение со следствием и даст показания для полного разоблачения своего друга Нескоромного.

Также показания дал свидетель Олег Поскотинин — он должен был стать исполнителем покушения. Он выступал в суде в маске, закрывающей лицо.

Местонахождение Нескоромного на данный момент не известно, заочно ему выдвинуто подозрение в покушении на генерала Наумова. Одна из бельгийских общественных организаций на своем сайте разместила анонс, что якобы 2 февраля Нескоромный даст свою пресс-конференцию.

Напомним, по версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве СБУ, а также выступал против назначения отдельных лиц из команды Нескоромного в СБУ.



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