Бывший одесский "беркутовец" командует ОМОНом в Минске, — расследование СМИ

Одним из командиров минского отряда ОМОН, охраняющих резиденцию полулегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске, является бывший боец расформированного подразделения МВД Украины «Беркут» — Сергей Киминчижи. Об этом сообщило Euroradio.

Известно, что в августе 37-летний Киминчижи участвовал в репрессиях против белорусских протестующих, задерживал политических активистов и давал показания в суде против них.

Напомним, в декабре 2020 года Харьковский окружной административный суд восстановил в должности экс-командира роты «Беркута» Виктора Шаповалова, обвиняемого в преступлениях против евромайдановцев. Он судился с ГУ Министерства внутренних дел Украины и ГУ Нацполиции в Харьковской области, требуя признать незаконным его увольнение в в ноябре 2015 года, а также восстановить в должности и выплатить среднюю зарплату за время «вынужденного прогула». Суд признал требования Шаповалова справедливыми и восстановил его в должности, а также постановил взыскать с МВД 11 297,20 гривен за дни «вынужденного прогула».

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