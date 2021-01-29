Беспилотник боевиков ранил украинских военных на Донбассе

Вражеский беспилотник атаковал позиции ООС на Приазовье, ранив двух украинских военнослужащих. Об этом в Telegram сообщила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.

Осколочные ранения оцениваются как легкие, военным уже оказана медицинская помощь.

Информация о случившемся в виде ноты оперативно была направлена СММ ОБСЕ.

В свою очередь в пресс-службе Штаба ООС уточнили, что противник применил БПЛА типа «квадрокоптер», сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных Сил.

Напомним, в последние дни на Донбассе участились обстрелы позиций ООС. Так, 25 января режим тишины вводили после ранения военного в районе Золотого, а 26 января в районе Попасной на Луганщине получил тяжелое ранение еще один украинский боец.



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