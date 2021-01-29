Дело Шеремета: суд в окружении силовиков принял решение по Антоненко

Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Цензор.Нет из зала суда.

«По результатам апелляционного рассмотрения постановления Шевченковского районного суда города Киева от 10 декабря 2020 года в части продления обвиняемому пресечения в виде содержания под стражей оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах обвиняемого — без удовлетворения», — огласил решение председательствующий.

Таким образом, Riffmaster останется в СИЗО как минимум до 7 февраля.

Заседание суда проходило под усиленной охраной правоохранителей, а под зданием находится несколько автозаков.

У здания суда

Напомним, 19 января Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил прошение защиты ветерана о смене для него меры пресечения на домашний арест. Это могло бы помочь ему восстановить здоровье, подорванное за год пребывания в СИЗО (так, он нуждается в квалифицированной стоматологической и кардиологической помощи).

Фото Цензор. Нет

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