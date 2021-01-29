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Украина

Дело ветеранов АТО: суд неожиданно отпустил Бучу домой

15:41 29 января 2021
Супруги Грищенко

Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест ветерану АТО Владиславу Грищенко (позывной «Буча»), подозреваемого в покушении на ивано-франковского бизнесмена Михаила Чекурака. Об этом УНН сообщает со ссылкой на адвоката Виталия Ковальчука.

Грищенко был задержан осенью 2019 года вместе с женой — также ветераном АТО с позывным «Пума».

Также в Генпрокуратуре заявляли, что супругов Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

С Инны Грищенко сняли электронный браслет и все обязательства еще в июле 2020 года, а досудебное расследование по делу было завершено в сентябре 2020 года.

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