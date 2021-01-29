Сколько стоит газ украинской добычи и может ли тариф быть ниже 6,99 грн: объяснение экс-министра ЖКХ

Если бы на митинги вышло больше людей, то так называемую рыночную цену на газ установили бы на уровне не 6,99, а 5,99 грн. Такое предположение высказал «ФАКТАМ» министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2007−2010 годов) Алексей Кучеренко.

На внеочередном заседании Кабинет министров принял решение ограничить цену на газ цифрой 6,99 грн за куб. Ранее президент Владимир Зеленский собрал правительство, представителей НКРЭКУ, главу НАК «Нефтегаз» и профильных специалистов на совещание, где и решали, как снизить стоимость газа для населения. А все потому, что для многих украинцев новые цены на газ стали неподъемными, а цифры в платежках — шокирующими. Как следствие, люди по всей Украине вышли на акции протеста, которые и подтолкнули власть к принятию решений.

По мнению Алексея Кучеренко, инициатива президента была связана исключительно с массовым выходом людей на улицу. Конечно, сейчас к этим протестам пытаются привязать определенную политическую силу, но, если анализировать цифры в платежках, становится понятно, что это не так. Ведь люди вышли по всей Украине от Одессы и Житомира до Львова. И многие понимают, что субсидии не смогут покрыть их расходы на «коммуналку».

— Выскажу крамольную мысль: если бы вышло больше людей, то так называемую рыночную цену на газ установили бы не на уровне 6,99, а 5,99 грн. А вышло бы еще больше, вполне возможно, что цена была бы и 4,99 грн. Потому что сам факт установления этой граничной цены взят с потолка и, по сути, демонстрирует, что это искусственное решение, — предполагает Алексей Кучеренко.

Экс-министр провел интересную параллель с ценами на газ. По его мнению, ситуация с их снижением очень схожа с ценниками на распродаже в «черную пятницу». Такой маркетинговый ход, когда цена не 7 гривен, а 6,99. Дешевые трюки.

Касательно газа украинской добычи, которого, кстати говоря, добывают достаточно для нужд населения, то его цена более чем доступна для отечественного потребителя.

— Украинская компания «Украгаздобыча» ежегодно добывает около 14 миллиардов кубов. В 2019 году напрямую населению было поставлено 7,8 млрд кубов газа. А теплокоммунэнерго для покрытия нужд населения использовало 4,6 млрд кубов газа. Суммируем цифры и получаем 12,4 млрд кубов газа, необходимого для обогрева украинцев, — уверяет Алексей Кучеренко.

Относительно стоимости газа украинской добычи, найти эти данные сложно, поскольку контракт между «Нефтегазом» и «Укргаздобычей» засекречен. Тем не менее нет ничего невозможного.

— У меня есть информация, что НАК забирает газ у «Укргаздобычи» по цене 2 грн за куб и перепродает нам по 7, а то и по 8 грн за куб. Хотя сейчас будет это делать по 6,99 грн. Вот и считайте маржу, если на 14 миллиардах кубов зарабатывать 5 гривен, — рассказывает Алексей Кучеренко.

Детальнее о тарифах на коммунальные услуги читайте в эксклюзивном интервью Алексея Кучеренко «ФАКТАМ» — «У нас ситуация на грани коллапса и по газу, и по электроэнергетике. Мы на грани ограничений и отключений«

Напомним, как развивались события:

С начала года в Украине существенно подняли стоимость газа и его транспортировку.

Льготные тарифы на электроэнергию отменили.

Акции протеста против повышения тарифов на газ прошли по всей территории Украины.

По инициативе президента правительство собралось на внеочередное заседание и зафиксировало цену на газ уровне 6,99 грн за куб. Вот только это ограничение будет действительно до окончания отопительного сезона или до завершения карантина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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