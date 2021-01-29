Акция «Блокадный хлеб» в Крыму вызвала скандал

В оккупированном Крыму местные «власти» провели акцию, посвященную очередной годовщине прорыва блокады Ленинграда во время Второй мировой войны, в ходе которой, в частности, жителям ряда районов раздавали по 125 грамм «блокадного» хлеба — это вызвало негативную реакцию на полуострове.

Так, на страничке «Я люблю Евпаторию» в социальных сетях появилось фото поста в Facebook, которое разместил «председатель Перовского сельского совета» Александр Гудима, проиллюстрировавший информацию фото с пожилыми людьми, которым раздавали «блокадные пайки». После шквала критики пост был удален, а его автор был вынужден принести извинения. Однако и сам пост, и приложенные к нему фотографии, были сохранены и все еще доступны в сети. Автор, разместивший скрины, уточняет, что фотография (заглавная) была сделана в селе Константиновка Симферопольского района.

Напомним, что не обошлись без скандала и предыдущие акции. Так, зимой 2020 года под шквал критики попали крымские «чиновницы», которые разносили «гостинцы» пожилым людям — при этом на дамах, побывавших в гостях у небогатых людей, были роскошные шубы.

Фото со странички «Я люблю Евпаторию» в социальных сетях.

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