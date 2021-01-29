Про инфаркт у бабушек и нардепов, которые быстрее гепардов: Зеленский опубликовал свой «выпуск новостей»

Президент Украины Владимир Зеленский решил «без посредников и лжи» рассказать о том, что произошло за наделю, назвав ее «неделей стабильности».

В своем видеообращении, которое Зеленский разместил в социальных сетях, он заявил, что выполнение предвыборных обещаний продолжается, в частности, упомянув тарифы на коммуналку.

«В предвыборных обещаниях я говорил, что бабушки должны получать пенсии, а не инфаркт от платежек. Пенсии и зарплаты уже увеличены», — заявил Зеленский и добавил, что в Украине установлена предельная цена на газ вопреки желаниям олигархов — 6 гривен 99 копеек. «Меньше может быть, больше — нет», — отметил он

Среди побед президент также упомянул доступную ипотеку (под 7 процентов), утверждение парламентом законопроекта о народовластии через референдум, поддержку законов о Бюро экономической опасности и реформе СБУ.

«И о самом важном, о детях. Подписал указ о премиях, стипендиях и грантах для умных, талантливых учеников Украины», — добавил Зеленский.

Напомним, что Верховная Рада 255-ю голосами поддержала президентский проект закона «О народовластии через всеукраинский референдум» — документ поддержали 226 «слуг народа», 20 нардепов из «Довіри» и девять внефракционных. Еще до голосования в сеть попал ультиматум «слуги народа» Давида Арахамии, который предупредил, что не проголосовавшие за законопроект о референдуме будут исключены из фракции.

Фото с сайта Офиса президента.

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