У Венедиктовой припомнили Януковичу "харьковские соглашения"

Экс-президент Виктор Янукович стал подозреваемым еще по одному делу о государственной измене. Речь идет о харьковских соглашениях, подписанных с Россией 21 апреля 2010 года. Расследование ведет ГБР. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Экс-президент Янукович подозревается в том, что действовал по предварительному сговору с руководством России и помог соседней стране и президенту РФ Дмитрию Медведеву в подрывной деятельности против Украины. Действия квалифицированы как государственная измена (ч.1 ст. 111 УК Украины).

Харьковские соглашения под условным названием «Газ в обмен на флот» предполагали, что Украина получит от РФ скидку на голубое топливо, а взамен российский флот сможет оставаться в Крыму до 2042 года. Таким образом, вместо вывода флота были созданы условия для увеличения численности войск и военной техники РФ на суверенной территории Украины.

Обещанную скидку на газ Украина так и не увидела. Перед подписанием документов цена для Украины была дважды завышена РФ. В дальнейшем «скидка» де-факто была зачтена как погашение искусственно созданного долга перед Россией.

Таким образом, Черноморский флот РФ смог фактически безвозмездно находиться на территории Украины. Начиная с 20 февраля 2014 года, военнослужащие ЧФ РФ вместе с другими подразделениями ВС РФ осуществили военную оккупацию и последующую аннексию Крыма.

Напомним, ранее Янукович был признан виновным в государственной измене и в соучастии России в ведении агрессивной войны против Украины. Суд признал доказанным тот факт, что Янукович обращался к Путину с призывом ввести войска в Украину.

Фото wikimedia.org

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter