Лидер боевиков "ДНР" заявил о претензии на весь Донбасс

Верхушка террористической «ДНР» явно приободрилась из-за визита в оккупированный Донецк российских пропагандистов. Главарь «ДНР» Денис Пушилин замахнулся на то, чтобы захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, включая те районы, которые сейчас подконтрольны Украине.

Свои планы группировки «ДНР» и «ЛНР» изложили в «доктрине», которую зачитали на форуме «Русский Донбасс» в Донецке. Несмотря на название мероприятия, о связях с Россией боевики говорили очень осторожно: о присоединении к РФ даже не упоминалось — только об «углубленной экономической интеграции» и об «интенсификации социокультурных связей». Сроки воплощения идей в жизнь также не указываются: есть упоминание лишь о некой «ближней перспективе».

Напомним, на форум в оккупированном Донецке из России приехали пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян. Журналист Денис Казанский считает это лишним подтверждением, что в Кремле над «новоросами» просто глумятся.

Один из экс-главарей боевиков «ДНР» назвал нынешнего главаря оккупационной администрации Дениса Пушилина «крысой» и «патентованным хитрым жуликом». О предшественнике Пушилина Гиркин еще худшего мнения. «Захарченко был бездарным алкоголиком», — утверждает он.

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