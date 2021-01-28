В Минюсте заявили, что будут бороться за "новый" украинский язык

Министерство юстиции поборется в судах за сохранение нового украинского правописания. Альтернативные правила украинского языка появились в 2019 году, но Окружной административный суд Киева заблокировал нововведение.

Замминистра юстиции Валерия Коломиец пообещала, что министерство подаст апелляцию на решение ОАСК. У Минюста по закону есть 30 дней.

Напомним, Окружной админсуд Киева заблокировал новое правописание по формальным признакам: якобы подобные решения не могли приниматься правительством. Решение было принято по иску киевской школьницы. На момент подачи иска девушка была несовершеннолетней, а потому иск составлялся со слов матери ученицы.

О новшествах, введенных в мае 2019 года, «ФАКТЫ» сообщали в эксклюзивном материале «Політикиня и членкиня: как изменилось украинское правописание».

Фото folio.com.ua

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