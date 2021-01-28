Сколько заплатим за «коммуналку» в феврале: поражающие цифры от экс-министра ЖКХ
В феврале за коммунальные услуги украинцам придется заплатить по новым высоким тарифам. Такое мнение высказал «ФАКТАМ» бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (в 2007—2010 годах) Алексей Кучеренко.
Новость об увеличении цены на газ стала неприятным сюрпризом для многих. Особенно тех, кто потерял работу в 2020 году и теперь не только не имеет официальных доходов, но и не сможет рассчитывать на субсидию на оплату «коммуналки». А таких, согласно данным Государственной службы занятости, насчитывается порядка 1,6 млн. И это только официальные цифры, которые, как известно, существенно отличаются от реальных.
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По мнению Алексея Кучеренко, когда украинцы увидят платежки в первой декаде февраля, они наверняка очень сильно и неприятно удивятся. А все потому, что снижение стоимости газа произойдет только с февраля, а за январь придется заплатить «по полной».
— 7,22 грн за куб — это январская цена для потребителей НАК (Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». — Авт.). А их на сегодня всего 3%. Остальные заключили контракты с независимыми частными компаниями, работающими на так называемом рынке, и там цена газа как товара и 9, и 10 гривен за куб. За январь будет и 11 гривен, думаю. Нужно помнить, что обещанное снижение цены — временная мера, — заявил Алексей Кучеренко.
В то же время премьер-министр успокоил украинцев, заявив, что штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные тарифы на газ и отопление за январь не будут начисляться. Это хорошая новость. Ведь после резкого подорожания коммунальных услуг многие украинцы зимой оплачивают лишь часть счетов. К примеру, за отопление доплачивают летом.
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По подсчетам Алексея Кучеренко, цифры в платежках существенно вырастут. И не только из-за подорожания газа. Правительство отменило многие льготы, к примеру, канул в Лету льготный тариф на электроэнергию, позволяющий меньше платить, использовав до 100 киловатт. Также были отменены и другие льготные тарифы.
— Счета за электроэнергию у всех вырастут на 78 гривен. Тарифы на распределение газа, проще говоря, на доставку — дифференцированы. Например, в небедном Киеве платят 40 копеек за доставку куба газа, а в бедных Лубнах — 2,94 грн. Это значит, что, к примеру, семья с Полтавщины, потребляющая 200 кубов газа для экономного обогрева дома, только за доставку заплатит 600 гривен, — разъясняет экс-министр.
А еще, добавляет Кучеренко, нужно уплатить за газ как товар, который в ближайшие месяцы будет стоить 6,99 грн за куб, а потом — от 7,22. Одновременно вырастут тарифы на воду — на 20%. В результате все это спровоцирует рост стоимости обслуживания домов и придомовых территорий и вывоза мусора…
Детальнее о тарифах на коммунальные услуги читайте в эксклюзивном интервью Алексея Кучеренко «ФАКТАМ» «У нас ситуация на грани коллапса и по газу, и по электроэнергетике. Мы на грани ограничений и отключений».
Напомним, как развивались события:
- С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку.
- Отменили льготные тарифы на оплату электроэнергии.
- По всей территории Украины прошли акции против повышения тарифов.
- На внеплановом заседании правительства было принято решение о том, что цену на газ зафиксируют на уровне 6,99 грн за куб. Правда, она будет действовать только до окончания отопительного сезона или до завершения карантина.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»410
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