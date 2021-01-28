Сколько заплатим за «коммуналку» в феврале: поражающие цифры от экс-министра ЖКХ

В феврале за коммунальные услуги украинцам придется заплатить по новым высоким тарифам. Такое мнение высказал «ФАКТАМ» бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (в 2007—2010 годах) Алексей Кучеренко.

Новость об увеличении цены на газ стала неприятным сюрпризом для многих. Особенно тех, кто потерял работу в 2020 году и теперь не только не имеет официальных доходов, но и не сможет рассчитывать на субсидию на оплату «коммуналки». А таких, согласно данным Государственной службы занятости, насчитывается порядка 1,6 млн. И это только официальные цифры, которые, как известно, существенно отличаются от реальных.

Читайте также: Принято решение по предельной цене на газ для украинцев

По мнению Алексея Кучеренко, когда украинцы увидят платежки в первой декаде февраля, они наверняка очень сильно и неприятно удивятся. А все потому, что снижение стоимости газа произойдет только с февраля, а за январь придется заплатить «по полной».

— 7,22 грн за куб — это январская цена для потребителей НАК (Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». — Авт.). А их на сегодня всего 3%. Остальные заключили контракты с независимыми частными компаниями, работающими на так называемом рынке, и там цена газа как товара и 9, и 10 гривен за куб. За январь будет и 11 гривен, думаю. Нужно помнить, что обещанное снижение цены — временная мера, — заявил Алексей Кучеренко.

В то же время премьер-министр успокоил украинцев, заявив, что штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные тарифы на газ и отопление за январь не будут начисляться. Это хорошая новость. Ведь после резкого подорожания коммунальных услуг многие украинцы зимой оплачивают лишь часть счетов. К примеру, за отопление доплачивают летом.

Читайте также: Почему так резко выросли цены на газ

По подсчетам Алексея Кучеренко, цифры в платежках существенно вырастут. И не только из-за подорожания газа. Правительство отменило многие льготы, к примеру, канул в Лету льготный тариф на электроэнергию, позволяющий меньше платить, использовав до 100 киловатт. Также были отменены и другие льготные тарифы.

— Счета за электроэнергию у всех вырастут на 78 гривен. Тарифы на распределение газа, проще говоря, на доставку — дифференцированы. Например, в небедном Киеве платят 40 копеек за доставку куба газа, а в бедных Лубнах — 2,94 грн. Это значит, что, к примеру, семья с Полтавщины, потребляющая 200 кубов газа для экономного обогрева дома, только за доставку заплатит 600 гривен, — разъясняет экс-министр.

А еще, добавляет Кучеренко, нужно уплатить за газ как товар, который в ближайшие месяцы будет стоить 6,99 грн за куб, а потом — от 7,22. Одновременно вырастут тарифы на воду — на 20%. В результате все это спровоцирует рост стоимости обслуживания домов и придомовых территорий и вывоза мусора…

Детальнее о тарифах на коммунальные услуги читайте в эксклюзивном интервью Алексея Кучеренко «ФАКТАМ» «У нас ситуация на грани коллапса и по газу, и по электроэнергетике. Мы на грани ограничений и отключений».

Напомним, как развивались события:

С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку.

Отменили льготные тарифы на оплату электроэнергии.

По всей территории Украины прошли акции против повышения тарифов.

На внеплановом заседании правительства было принято решение о том, что цену на газ зафиксируют на уровне 6,99 грн за куб. Правда, она будет действовать только до окончания отопительного сезона или до завершения карантина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

410

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter