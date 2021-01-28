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Украина

Суд в Киеве отменил новое украинское правописание

15:39 28 января 2021
Судейский молоток

Окружной админсуд Киева, в который не единожды подавали иски об отмене правительственного постановления о новом украинском правописании, таки принял положительное решение.

Об этом в социальных сетях сообщает юрист Дмитрий Ильченко. «Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией. Также при рассмотрении выяснилось, что у „языковой комиссии“ возникали существенные споры да и не она разрабатывала правописание именно в той редакции, которую утвердило правительство», — пишет Ильченко

По его словам, решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра, если решение суда обжалуют.

О том, что именно утвердил Кабмин, и что оспаривали в суде, читайте в эксклюзивном материале «Політикиня и членкиня: как изменилось украинское правописание«

Иллюстративное фото с Pixabay.

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