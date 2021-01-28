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Украина

Зеленский упрекнул Порошенко за Крым

14:57 28 января 2021
Зеленский и Порошенко

Президент Владимир Зеленский на совещании по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины упрекнул пятого президента Петра Порошенко в том, что тот ничего не делал для возвращения аннексированного Крыма.

По информации Офиса президента, торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины и запуск «Крымской платформы» должны произойти с привлечением международного сообщества.

Зеленский отметил, что до сих пор не было ни одной площадки для определения путей возвращения полуострова.

«Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти», — сказал Зеленский.

По его словам, «Крымская платформа» станет площадкой, которая сплотит международных партнеров Украины, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет нашей страны в международно признанных границах.

Саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа 2021 года.

Напомним, Зеленский собрался баллотироваться на второй президентский срок. Об этом он якобы сообщил своему окружению в свой день рождения.

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