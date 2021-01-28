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Украина

Рада провалила назначение Витренко министром энергетики

14:15 28 января 2021
Юрий Витренко

В Верховной Раде уже во второй раз не нашлось голосов для утверждения Юрия Витренко на посту первого вице-премьер-министра — министра энергетики.

Как сообщает в соцсетях информационное управление Аппарата парламента, за кандидатуру Витренко, который сейчас является исполняющим обязанности, нашлось лишь 204 голоса вместо необходимых 226-ти.

Его назначение поддержали 177 «слуг народа», 18 нардепов из группы «Довіра» и 9 внефракционных парламентариев.

Напомним, что вопрос о назначении Юрия Витренко обсуждали на собрании фракции «Слуги народа», которое состоялось в день рождения президента Владимира Зеленского.

Фото Юрия Витренко в социальных сетях.

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