Рада провалила назначение Витренко министром энергетики

В Верховной Раде уже во второй раз не нашлось голосов для утверждения Юрия Витренко на посту первого вице-премьер-министра — министра энергетики.

Как сообщает в соцсетях информационное управление Аппарата парламента, за кандидатуру Витренко, который сейчас является исполняющим обязанности, нашлось лишь 204 голоса вместо необходимых 226-ти.

Его назначение поддержали 177 «слуг народа», 18 нардепов из группы «Довіра» и 9 внефракционных парламентариев.

Кандидатура Юрія Вітренка на посаду Першого віцепремєр-міністра — Міністра енергетики не набрала достатньої кількості голосів народних депутатів #Рада9 https://t.co/Y1Kzhx4igd pic.twitter.com/Gi7iOFSzmB — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) January 28, 2021

Напомним, что вопрос о назначении Юрия Витренко обсуждали на собрании фракции «Слуги народа», которое состоялось в день рождения президента Владимира Зеленского.

Фото Юрия Витренко в социальных сетях.

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