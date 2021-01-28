YouTube заблокировал канал попавшего под санкции США Дубинского

Канал в YouTube народного депутата Украины из фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, против которого США ввели персональные санкции, заблокирован.

«Какая неприятность. Канал Дубинского в YouTube все. Это прямое последствие санкций США», — заявили в Центре противодействия коррупции.

Эту информацию подтвердил и сам «слуга» — на данный момент у него еще есть аккаунты в Facebook и Telegram.

Александр Дубинский, в частности, заявляет, что решение о санкциях «было принято в результате абсолютно ложного доноса» и что он ожидал блокировки своих страниц в соцсетях.

А «жертвами» блокировки в YouTube он называет «сотни тысяч» своих подписчиков, которых «лишили возможности получать информацию от народного депутата Украины».

«Очень символично, что блокировка произошла сразу после обнародования мной обращения к президенту Зеленскому», — добавляет Дубинский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал Александру Дубинскому выйти из фракции партии «Слуга народа», на что тот ответил отказом.

А Национальный банк Украины уведомил банки о санкциях, введенных США против народного депутата Александра Дубинского, и предупредил о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами.

Фото Александра Дубинского из социальных сетей.

86

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter