Вопреки требованиям Украины: ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг, 28 января, таки подтвердила полномочия российской делегации, не вводя против нее ограничений из-за действий, противоречащих принципам Совета Европы.
Как сообщает «Европейская правда», за это проголосовали 107 европарламентариев при 36-ти голосах «против» и 24-х «воздержавшихся».
При этом делегация РФ не принимала участие в голосовании, поскольку не имела на то права.
Отмечается, что резолюция по России была принята в «наиболее благосклонной» к ней редакции, и что мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки к документу.
Документ лишь предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы, и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. Речь идет, в частности, об изменениях в Конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ, о дополнительных шагах, направленных на закрепление незаконной аннексии Крыма, а также о не расследуемом отравлении оппозиционного политика Алексея Навального и подавлении последних протестов.
Ранее Россия хотела «протащить» в повестку дня ПАСЕ обсуждение «языкового вопроса в Украине», однако это ей сделать не позволили.
Иллюстративное фото с Pixabay.62
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter